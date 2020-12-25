شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: عمليات التطهير للوحدات القروية مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الوسطى، إن عمليات تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بالميمون ومبنى الحملة بالوحدة متواصلة.

وأشار إلى أن عمليات التطهير للوحدات القروية والمنشآت أصبحت يومية، وخاصة الأماكن التي يتعامل معها الجمهور.

وأضاف انه تم متابعة اعمال كوبرى الميمون العلوى على الطريق السريع مصر اسيوط الزراعى ورفع الشدادات الخشبية لصبة الكوبرى.

وتم تركيب عدد ٤ لمبة وصيانة ١٠ اعمدة بشارع المصالح الحكومية وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بعزبة عبدالحليم راضى وخلف بنزينة اولاد العربى والطريق الموازى للطريق السريع باتجاة بنى حدير وصيانة اعمدة الانارة ومتابعة أعمال الصرف الصحي بقرية الميمون وتوصيل الوصلات المنزلية (مؤسسة نهضة بنى سويف ) وتكملة العمل في اطراف شبكة الشوارع الجانبية لشارع الزراعية وشارع البير صب غرف وشارع الحاج احمد يونسوشارع الزيات ومنطقة السويقة (الجامع الكبير ) شارع البيباوى وشارع احمد الحينى حفر الغرف وتركيب المواسير و متابعة رفع 24طن مخلفات من كوبرى الترعة الحدارية وكوبرى المستشفى والطريق السريع والطريق الدائرى وكوبرى الميمون وكوبرى الجزيرة وكوبرى الفاتحه ورفع حوالي 25طن قمامه وتراكمات من طريق داير الناحية باطواب وطريق مصر اسيوط الزراعى أمام قرية اطواب ورفع حوالي 10طن قمامه من منازل قرى اطواب وافوة والعطف وجزيرة النورعمل صيانة لأعمدة الإنارة بقرية اطواب وتركيب عدد 10لمبه موفرة وصيانة الأعمدة الإنارة حوالي 25عمود