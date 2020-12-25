شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قوافل بيطرية مجانية لدعم وتنمية القري الأكثر احتياجا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إستمرار المديرية في تنفيذ برنامج القوافل البيطرية للقري الأكثر احتياجا بالإشتراك مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 5 قوافل بيطرية في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري، بقري سنجها وحمادة، والصوالح، وأولاد زيد، والحساسنة، بمراكز كفر صقر، وأولاد صقر، وفاقوس، والقرين، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة البيطرية بقرية الصوالح بفاقوس قامت بفحص وعلاج 68 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، و51 رأس ماشية ضد الأمراض التناسلية والفحص بجهاز السونار والتهاب الضرع، كما تم تجريع 137 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 210 رأس ماشية بمضادات الطفيليات، لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، وترقيم وتسجيل 70 رأس ماشية وفحص وعلاج 278 طائر.

وأشار إلى أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية، لزيادة الوعى لدى المربين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو، والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجوب القري الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية ،من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.