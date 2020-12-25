شكرا لقرائتكم خبر عن دفن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمسقط رأسه بميت عاصم في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اسرة المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته اليوم متاثرا باصابته بكورونا منذ 25 يوما حيث كان يتلقي العلاج في احد مستشفيات القاهرة

وتوجه أقارب وابناء الفقيد للمستشفي لإنهاء الإجراءات ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدان أبنها المستشار لاشين داعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يذكر ان الفقيد كان مقيما يمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال إنتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب حيث إصيب بفيروس كورونا وتم حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة

وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي بالقليوبية وبنها لدفتر عزاء للفقيد بعد إعلان الوفاة داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان

كانت اسرة الفقيد واقاربة بالقليوبية وببنها اعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك.