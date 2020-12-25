شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ندوات «تنمية المهارات الثقافية والمعرفية» لطلاب جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت اليوم الجمعة، جامعة الأقصر، من عقد آخر ندواتها الثقافية والمعرفية للطلاب، ضمن فعاليات الموسم الثقافي، بحضور رئيس الجامعة.
حاضر بالندوات الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن ، والدكتور أحمد عبيد وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور مايكل مجدي وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد حمدي الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، والدكتور سلامة جبل المدرس بكلية الآثار، والدكتور محسن الطوخي المدرس بكلية الآثار.
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