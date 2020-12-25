شكرا لقرائتكم خبر عن بفيروس كورونا.. وفاة لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي، صباح اليوم، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كان المستشار لاشين إبراهيم، قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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