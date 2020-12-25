شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور.. كيلو البلطي يبدأ من 13 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور تراجع، اليوم الجمعة، حيث سجل أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور بجميع درجاته ما بين ١٣.٠٠ إلى ١٥.٥٠ جنيهًا، وقشر البياض ما بين ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه.

سجل سعر فيليه البلطي بين ٢٨ و100 جنيه، وسجل البياض البلدي ٧٠ إلى ٩٠ جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل ٢٥ جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين ٨٠ و١٠٠ جنيه.

فيما سجل سعر الجمبري المجمد ٨٠ جنيهًا، أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي ٦٥ جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.