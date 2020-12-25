شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه بنى سويف» تعلن كشف حساب المشروعات خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الجمعة، أن الشركة تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن السويفي، وأنه تم خلال العام الحالي الانتهاء وتشغيل عدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، في بيان، أن المشروعات وهى مشروع محطة صرف صحي قرية أبوسليم مركز بني سويف بطاقة رفع 6480 م³/يوم بتكلفة 19 مليون جنيه، ومشروع محطة صرف صحي الميمون مركز الواسطي بطاقة رفع 18 ألف و144 م³/يوم بتكلفة 63 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قرية طحا بوش وتشغيل محطة رفع بطاقة رفع 76 ل/ث، ومشروع تطوير محطة مياه الواسطي الجديدة بطاقة إنتاجية 6000 م³/يوم والتي ستسهم في تحسين خدمة مياه الشرب بالواسطي، ومشروع تطوير محطة قرية 3 بالفشن.

أضاف «الصحصاح» أنه جاري حاليا العمل بمشروع مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي صفط النور بالفشن بطاقة تصميمية 20000 م³/يوم وبطاقة فعلية 11000 م³/ يوم، ومرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة صرف صحي تزمنت ببني سويف بطاقة استيعابية 62500 م³/يوم، وتم تجديد شهادة TSM التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه المعصرة بأهناسيا بطاقة إنتاجية 180 ل/ث، ومحطة مياه أبوسليم ببني سويف بطاقة إنتاجية 1000 ل/ث.