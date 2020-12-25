شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، استقرارا اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٨ جنيهات، والزيت الخليط بين ١٥ إلى ١٩ جنيها، والسكر يتراوح بين ٧.٥٠ إلى ٨.٥٠ جنيه.

‏‎فيما سجلت الطماطم 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

وسجل الكنتالوب ٧ جنيهات، والتفاح السكرى 23 جنيها، والموز البلدى 12 جنيها، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.