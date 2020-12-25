شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم.. الكيلو يبدأ من 100 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار اللحوم البلدية، استقرار في السوق المحلي اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١٠٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٠ إلى ١٧٠جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥ إلى ١٧٠ جنيها.
وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٨٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٩٠ إلى ١٨٥ جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي .
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