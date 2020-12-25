شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن والبيض.. الكيلو بـ ١٧ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن، تراجع خلال تعاملات، الجمعة، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين ١٧ و١٩ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء بين ٢٧ و٢٩ جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى ٣٥ جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض بين ٢.٠٠ و3.٠٠ جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

فيما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين ٢٦ و٢٩ جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 31 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.