شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب محليًا.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٠ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم .
ووصل سعر جرام الذهب 18 إلى ٧٠٢ جنيه، فيما جرام الذهب 21 سجل ٨٢٠ جنيها، وجرام الذهب 24 سجل ٩٣٧ جنيها، بينما سعر الجنيه الذهب سجل ٦٦١٦ جنيها، وأونصة الذهب ١٨٧٧ دولارا.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
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وفيات
7,260
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