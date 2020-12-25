شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والبرتقال 6.5 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات، الجمعة، حيث سجل الموز البلدي بـ ٩.٥٠ جنيه، والبلح الرملي ٤.٥٠ والأسود ٨.٥٠ جنيه والبرحي ٢٧ جنيها، والتفاح الأحمر من ١٤ إلى ١٩ جنيهًا والأخضر من ١٢ إلى ٢٤ جنيها، والأصفر من 15 إلى ١٨، والموز المستورد ٢٨ جنيها.

سجل العنب البلدي ٧.٠٠ جنيهات، والعنب البناتي ١٢ والكنتالوب 5 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي 3.5 إلى 5 والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

فيما سجل سعر المانجو الزبدية ١٨ جنيها، والبرقوق ١٨ جنيها، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان من ٤ جنيهات إلى ٧.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو «العويسي وتيمور» ٢٦ جنيها.