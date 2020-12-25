شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والبطاطس بـ ٧٥ قرشًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، تراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و٣.٠٠ جنيهات للكيلو، والبطاطس من ٠.٧٥ قرش إلى ١.٢٥ جنيه، والبصل من ٢ إلى 4.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيه، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٥٠ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيهات، والثوم بـ17 جنيهًا.
سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين ١.٠٠ و٢.٠٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٣ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى ٤ جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيهات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والبطاطس بـ ٧٥ قرشًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.