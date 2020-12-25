شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والبطاطس بـ ٧٥ قرشًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، تراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و٣.٠٠ جنيهات للكيلو، والبطاطس من ٠.٧٥ قرش إلى ١.٢٥ جنيه، والبصل من ٢ إلى 4.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيه، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٥٠ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيهات، والثوم بـ17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين ١.٠٠ و٢.٠٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٣ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى ٤ جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيهات.