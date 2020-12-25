شكرا لقرائتكم خبر عن عمال زراعة يشيعون محصول البطاطس في مشهد جنائزي ساخر بالمنيا (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جسد عمال زراعة، بقرية أبوان بمركز مطاي شمال المنيا، مشهد جنائزي لمحصول البطاطس عقب انهيار سعره هذا الموسم، بسبب التوسع في زراعة المحصول، واستيراد كميات كبيرة من التقاوي، بالإضافة إلى وباء كورونا المستجد .

قام عمال الزراعية بتجسيد المشهد الجنائزي من خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن وضع البطاطس في جوال أبيض على شكل كفن، كما أعدوا له نعش، ومقبرة، واختتموا ذلك بتلقي العزاء في وفاة ورحيل المحصول هذا الموسم، دون الاستفادة منة.

قال عماد الدكش، أحد مزارعي البطاطس بقرية سيلا الغربية، بمركز مطاي، قام عمال زراعة بقرية أبوان، بإعداد فيديو جسدوا خلاله مشهد جنائزي، لمحصول البطاطس عقب انخفاض سعره بنسبة 90 %، عن الموسم الماضي، وهو ما دفع المزارعين بالتخلص منه بإلقاء المحصول، على جانبي الترع والمصارف، وحرث الأرض لزراع محصول القمح .

وأضاف الحاج يحيي حسن، أحد مزارعي قرية البرجاية، أن الأهالي قاموا بحرث الأرض والتخلص من المحصول، للبدء في زراعة القمح، للحصول على عائد يعوضهم خسارة البطاطس، مطالبًا المسؤولين بتعويض المزارعين من خلال صندوق دعم الحاصلات الزراعية .

وطالب الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، المسؤولين بضرورة تعويض المزارعين، عن الأضرار التي أصابتهم هذا المواسم، والاهتمام بتشديد الرقابة على استيراد التقاوي، والاهتمام بعودة دور المرشد الزراعي، في توعية المزارعين بالمحاصيل التي يتم زراعة وتحقق له عائد، سواء على الجانب الشخصي، أو القومي .

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا

مزارعين يجسدون جنازة محصول البطاطس بالمنيا