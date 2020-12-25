شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعى شهيد جديد من أعضائها توفي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانا نعت فيه أحد أطبائها الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا . ونعى البيان الشهيد الدكتور ماجد بشرى داود، استشاري الأشعة التشخيصية بمركز الأورام بالمنيا، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي توفى بمستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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