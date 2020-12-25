شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بمنزل دون خسائر بشرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض عقار مكون من دورين، للانهيار الجزئي، بمدينة المنيا، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار جزئي بعقار بشارع صلاح الدين المتفرع من شارع الطراد بحي شرق بمدينة المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتبين أن العقار قديم، ومكون من دورين، ملك شعبان إبراهيم محمد، وقد تعرض الدور العلوي للانهيار، دون أضرار بشرية، حيث تم إخلاء المنزل، وقطع المياه والكهرباء والغاز.

تبين أن العقار صادر له قرار إزالة، وقد تعطل تنفيذ القرار بسبب اعتراضه الساكنة «إحدى الورثة»، وفرض كردونا أمنيا على العقار حفاظا على أرواح المواطنين، وتم إخلاء المنزل من الساكنة وتسكينها بمنزل نجلها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة.