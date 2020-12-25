شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. 6 أيام على انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باقى من الزمن 6 أيام على انتهاء المهلة الرسمية التى حددها مجلس الوزراء حتى 31 ديسمبر الجارى لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، في الوقت الذى تواصل فيه المحافظات تلقى الطلبات من المواطنين الراغبين فى التصالح.

وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن أن المحافظات تلقت حتى الآن 2 مليون و592 ألف و631 طلب حتى أمس الخميس، لافتا إلى أن المحافظات الـ 10 الأولى فى تلقى طلبات التصالح هي: "البحيرة يليها الشرقية يليها القليوبية يليها الجيزة يليها المنوفية يليها القاهرة يليها المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج".

كان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه 2 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.