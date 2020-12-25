شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.
المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
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