شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس القداس الإلهي للاحتفال بالعيد بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وقد احتفلت أمس الكنائس الكاثوليكية، بعيد الميلاد، كما نظمت بعض الكنائس قداسين للعيد، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد يوم الخميس 7 مساء وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.