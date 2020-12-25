شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر عن تأخر بعض قطارات الصعيد لخروج قطار ركاب عن القضبان بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها عن تأخر بعض القطارات في المنطقة بين محطتي قنا والأقصر بسبب خروح البوجى الخلفى من العربة الرابعة بقطار 157 ركاب (درجة ثانيه عادية) الاقصر/الاسكندرية عن القضبان والشاغلة الخط الطالع بحوش محطة قفط.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن الحادث لم يترتب عنه أية اصابات، وتقوم الهيئة حاليًا بإخلاء الخط النازل وتشغيله مفرد في الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.

وتعطلت حركة القطارات بقنا، صباح اليوم الجمعة، نتيجة خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الإسكندرية، عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.