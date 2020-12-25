شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال مصريون بالخارج لوزيرة الهجرة: بنحب المحشى والملوخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى فعاليات اليوم الأول لمعسكر "اتكلم عربي" الذى تعقده الوزارة لأطفال المصريين بالسعودية والإمارات، وداعبت وزيرة الهجرة الأطفال خلال مشاركتها جزء من فعاليات اللقاء عبر زوم، قائلة:"إيه أكتر الأكلات اللى بتحبوها"، فرد الاطفال "المحشى والملوخية والكشرى".

وتابعت وزيرة الهجرة للأطفال قائلة :"المصرى كريم بطبعه وبيحب يساعد الناس" .

وكانت وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، دعت أبناء المصريين فى الخارج فى السعودية والكويت من الفئة العمرية (6-14 سنة) -بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربي" الذى سينعقد على مدار يومين.

وقالت وزارة الهجرة، إن ذلك يأتى إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على تحدث اللغة العربية فى ضوء مبادرة "اتكلم عربي"..

وناشدت وزارة الهجرة كل من يرغب فى الاشتراك سرعة التسجيل فى النموذج المتاح على الرابط التالي:

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.