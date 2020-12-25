شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تؤكد تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، فى تحصيل مستحقات مالية لورثة المتوفاة نجوى الادفاوى، بقيمة 2044 ديناراً كويتيا، بما يوازى 104 آلاف و979 جنيها مصريا تقريبا. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفاة نجوى الادفاوى، ومعاونة مى عبد الكريم غنام فى إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف مستحقات والدتها. وقال الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت فى تقريره للوزير أن المكتب تمكن من إنهاء إجراءات اعتماد أوراق صرف جزء من مستحقات والدة مى عبد الكريم غنام بمبلغ 2044 ديناراً قيمة رواتب وبدل إجازات، لافتا إلى أن المكتب مستمر فى تعاونه معها حتى اتمام استلامها كافة المستحقات الأخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة تؤكد تحصيل 105 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفية بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.