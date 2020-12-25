شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 50 فرصة عمل برواتب مجزية بـ 3 شركات فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية استمرارها فى قبول طلبات راغبى العمل على 50 فرصة عمل فى 3 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 20 فرصة عمل بشركة تريكو على مهن عامل غزل وفنى صيانة مؤهل متوسط وخبرة سنة والراتب يحدد فى المقابلة.

وقال سعفان، إن هناك 20 فرصة عمل أخرى على مهنة مسئول ائتمان مؤهل عالي، ويشترط أن يكون السن حتى 30 سنة والراتب 2000 جنيه، و10 فرص عمل بشركة تجارة وتوريدات على مهنة مندوب سائق مؤهل فوق المتوسط خبرة سنة والسنة حتى 45 سنة والراتب 2000 جنيه .

وأكدت إيمان شحاتة مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأوضحت، أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.