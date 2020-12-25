تهديد بالفيديوهات.. ضبط شاب ارتكب 47 واقعة ابتزاز لسيدات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بارتكاب وقائع تهديد وابتزاز لعدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (صاحب محل إكسسوارات- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) باستخدام حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتواصل مع أشخاص منتحلاً شخص وصفة (سيدة) للتحصل منهم على مقاطع فيديو خاصة بهم، واستغلالها في تهديدهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم بنشر تلك المقاطع.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول - المستخدم في ارتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي)، وتبين قيامه بارتكاب 47 واقعة تهديد وإبتزاز بذات الأسلوب.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب مادية، وأضاف بإنفاقه للمبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي على متطلباته الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.