"ماريجوانا وهيدرو".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في 10 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها بمديريات الأمن.

وأثمرت الجهود عن ضبط 105 طرب من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من الأقراص المخدرة – 7 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (سبعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 3 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض – "مطواه" – مبلغ مالي – هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمديرية أمن الدقهلية ، وضبط (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 4 هاتف محمول) بحوزة (أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن قنا ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الماريجوانا – 6 هاتف محمول – مبالغ مالية – ميزان حساس) بحوزة (أربعة أشخاص) بمديرية أمن الجيزة، وضبط (كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية – 4 هاتف محمول) بحوزة (أربعة أشخاص "لهم معلومات جنائية") بمديرية أمن السويس.

وضبطت الحملات (كمية من مخدر الحشيش – مبالغ مالية – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن مطروح ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن البحيرة ، وضبط (كميات من مخدر البانجو والحشيش) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") في استهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية ، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.