جثة في الرشاح.. لغز مقتل ربة منزل على أيدي 3 أشخاص بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل مواطنة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة لسيدة مجهولة وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجاري المائية بدائرة المركز.

توصلت كشفت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى تحديد شخصية المجني عليها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (ربتى منزل "شقيقتين ، مالك محل "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرتا ربتى المنزل أنه نظراً لسابقة اقتراضهما مبلغ مالي من المجني عليها وتوقيعهما على إيصالات أمانة بذلك المبلغ، ولتأخرهما عن السداد قامت المجني عليها بتحريك دعاوى قضائية ضدهما صدرت فيها أحكام بالحبس ضدهما وقيام كريمة إحدى المتهمتين (ربة منزل - مُقيمة بمحافظة الجيزة) بالتوقيع على إيصال أمانة أخر للمجني عليها مقابل تنازلها عن تلك القضايا.

وفي ذلك اتفقتا على التخلص من المجني عليها بقتلها، حيث قامتا بالاتفاق مع المتهم الثالث على استدراج المجني عليها إلى "محل العثور" بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعد عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، واستولوا منها على (إيصال الأمانة - هاتفها المحمول) وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائي، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول - إيصال الأمانة "المُستولى عليهما" – السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.