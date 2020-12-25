تنفيذ 60 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري، 165 قضية مخدرات، وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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