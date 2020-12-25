أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع منطقة وعظ القاهرة تكثيف الجهود التوعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسية، بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة الحالية خاصة تلك التي تتعلق بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، خاصة وأن محافظة القاهرة تعد من أكثر المحافظات عددًا في إصابات فيروس كورونا.
وركز على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم، مع التركيز على ضرورة توعية الجمهور بأهمية الاجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.
كما شدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.
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