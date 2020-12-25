وزير الإسكان وسفير مصر بالصين يشهدان اتفاقية تمويل منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أكد السفير المصري بالصين الدكتور محمد البدري، على قوة العلاقات المصرية - الصينية، لافتا إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُمثل نموذجا حيا للتعاون المصري الصيني المثمر، ويعكس العلاقات المصرية الصينية الراسخة المتينة، وتعدد أوجه التعاون والمشاركة بين الجانبين فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مع مسئولي عدد من البنوك الصينية، للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من عقد تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والسفير المصري بالصين الدكتور محمد البدري، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ومسئولو البنوك الصينية بمقر السفارة المصرية ببكين.

وتوجه الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان لوزارة لإسكان، الجمعة، بالشكر لفريقى العمل من الجانبين المصري والصيني، القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي الهام، وهو منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم أعلى برج في أفريقيا، وهو البرج الأيقوني بارتفاع نحو 400 متر، ويُعد دليلاً على متانة العلاقات الصينية المصرية، والتعاون المشترك في مجال البناء والتشييد، مؤكداً أن هذا النموذج الناجح لتضافر الجهود الفنية بين فريقي العمل المصري والصيني لهو مثار فخر ونموذج مشرف للإدارة المحترفة للمشروعات.

من جانبها .. أكدت إحدى مسئولي البنوك الصينية الممولة لتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا المشروع يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجانبين المصرى والصينى، معربة عن تطلعها للمزيد من أوجه التعاون مستقبلاً فى مختلف المجالات.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة الأعمال المركزية، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وبلغ ارتفاع البرج حالياً 251 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.