شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد إعادة تأهيل خط سكة حديد سفاجا- أبوطرطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بتفقد عدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبوطرطور، في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة، حيث كان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تم تعرضه للسرقه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.

وأكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا /سفاجا وذلك في ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الاجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.