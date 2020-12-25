شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب.. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أولى فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بالدورة الـ48 للشهيد الرفاعى، التي تستضيفها جامعة الإسكندرية بإستاد الجامعة أمس، بمشاركة 32 جامعة حكومية وخاصة، بإجمالى 295 طالب وطالبة وفريق من ذوي الإحتياجات الخاصة، وتستمر فعاليات البطولة لمدة ثلاث أيام وتختتم غداً السبت.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية والذى شهد أولى الفعاليات، إنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والكشف الطبي على كافة المشاركين قبل بدء المسابقات، وتوجيههم بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، كما تم توفير غرفة للعزل الصحى، وأخرى للطاقم للإشراف الطبي.

وأكد على جاهزية جامعة الإسكندرية لاستئناف الأنشطة الرياضية وفقاً لشروط الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وأعلن عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة 50 متر حرة طلبة والمركز الأول في مسابقة 50 متر طالبات والمركز الثالث 100 متر ظهر طلبة والمركز الثانى طالبات وأيضاً فازت بالمركز الثاني 200 متر طلبة فراشة ومركز اول تتابع 4م ×100 طالبات ومركز ثانى 4م ×100 طلبة، والمركز الثاني والثالث 50 متر حرة من ذوي الهمم وتستمر فعاليات البطولة حتى غداً السبت.

بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب .. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بدورة "الشهيد الرفاعى 48" (صور)

بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب .. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بدورة "الشهيد الرفاعى 48" (صور)

بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب .. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بدورة "الشهيد الرفاعى 48" (صور)

بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب .. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بدورة "الشهيد الرفاعى 48" (صور)

بمشاركة 32 جامعة و295 لاعب .. جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بدورة "الشهيد الرفاعى 48" (صور)