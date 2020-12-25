شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربتين من قطار 157 بقنا دون إصابات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توقفت حركة القطارات بالوجه القبلي، وذلك بسبب خروج عربتين من قطار رقم ١٥٧ ركاب مميز الأقصر- الإسكندرية، ما بين محطة قنا وقوص بالكيلو 629 دون وقوع إصابات. وأوضحت مصادر مطلعة أثناء دخول القطار للتخزين بمحطة قفط خروج أول عربتين خلف الجرار. ودفعت «السكة الحديد» بأوناش الهيئة بالمنطقة الجنوبية، وذلك لرفع العربات وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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