شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» ينظم عددًا من اللقاءات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة أسوان على مدار اليومين الماضيين لقاءات قيادات حزب العدل برئاسة النائب عبدالمنعم، أمام رئيس الحزب والنائب أحمد قناوي رئيس المكتب السياسي للحزب ومجموعة من القيادات الطبيعية لمحافظة أسوان، بجانب مجموعات من الشباب الفاعل في المجتمع المدني في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة وإنقاذ الحيوانات وحقوق المرأة بالقرية النوبية في أسوان.

التقي أيضاً نواب الحزب بمجموعة من الشباب الراغبين في التعرف على أهداف الحزب ومبادئه وأجندة الحزب التشريعية وطموحاته المستقبلية. وتأتي زيارة الحزب في إطار اهتمام الحزب بكافة الأقاليم المصرية، خصوصاً أقاليم الصعيد، وتعهد نواب الحزب في ختام اللقاءات برفع المطالب التي تم تسجيلها للمسؤولين المختصين بتلك الملفات.