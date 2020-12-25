شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تهدي كتبا دينية للمنطقة الأزهرية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بإهداء مجموعة من الكتب الدينية إلى منطقة شمال سيناء الأزهرية ومنطقة وعظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام أوقاف شمال سيناء، إهداء منطقة شمال سيناء الأزهرية ومنطقة وعظ شمال سيناء مجموعة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تسلمهما كلا من الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب عن المنطقة الأزهرية، والشيخ مصباح العريف مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء عن منطقة الوعظ.

أضاف جمعة، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر.