شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أيمن حسام الدين رئيسًا لـ«حماية المستهلك» لمدة 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الدكتور أيمن حسام الدين، منصب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، لمدة 4 سنوات. «حسام الدين» شغل منصب مساعد وزير التموين، وتولى مسؤولية الجهاز مؤقتًا كقائم بالأعمال في نوفمبر الماضي بدلًا من الدكتور أحمد سمير. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أيمن حسام الدين رئيسًا لـ«حماية المستهلك» لمدة 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.