شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ديوان عام مدينة الحسنة في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومجالس المدن أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة، معلنًا تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام مدينة الحسنة ومدرسة عائشة أم المؤمنين بالعريش ومدرسة خديجة بنت خويلد بالعريش ومكتب بريد العريش الرئيسي، عمارة سكنية بحي الريسة ومنزل أحد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بالعريش.

أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 1200 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.