شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك إثر إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، صباح الجمعة، وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

قال عبدالحفيظ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الموت يحيطنا من كل جانب يا رب احفظنا ونج البشرية من هذا الفيروس.. الكاتبة الصحفية سوسن الدويك رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بكورونا.. رحمها الله ورحم زوجها الراحل أستاذنا الدكتور عزازي على عزازي».

عملت سوسن عبدالفتاح الدويك نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسة للمجلس في العام 2015، وكتبت مقالا أسبوعيا في جريدة «المصري اليوم»، وكانت زوجة الصحفى الراحل عزازي على عزازي محافظ الشرقية الأسبق.