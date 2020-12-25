شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق الحضاري» ينتهي من تطبيق خاصية «QR» للوحات مشروع حكاية شارع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، من تطبيق خاصية QR Code على لوحات مشروع حكاية شارع بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك، بالتزامن مع الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المشروع وإطلاق الموقع الرسمي للمشروع www.streetstory.gov.eg. حيث تم تنفيذ المشروع بعدد ١١٠ بشوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة والقاهرة التاريخية.
أكد المهندس محمد أبوسعده أن المرحلة القادمة ستشهد اطلاق المشروع الرابع من مشروعات مبادرة ذاكرة المدينة، بالبدء في تنفيذ الجولات التراثية بشوارع المناطق ذات القيمة واول جولة ستكون في جزيرة الزمالك، حيث سبق وأن قامت المبادرة بتنفيذ مشروعات «عاش هنا» «حكاية شارع» «سلسلة إصدارات ذاكرة المدينة». وأخيرا يأتي مشروع الجولات لاستكمال مساعي الجهاز في تعزيز القيمة لمختلف المناطق التراثية في مصر.
يذكر أن الجهاز يعمل حاليا بالمرحلة الثالثة للمشروع بمحافظة الإسكندرية، حيث من المقرر تنفيذ المشروع بعدد ٥٠ شارعا من شوارع الإسكندرية التراثية.
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