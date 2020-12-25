شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الإيمان من أجمل نعم الله تعالي لعباده، والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان.

أضاف جمعة، أن الإيمان باليوم الآخر له آثار عظيمة، فهو يحقق الطمأنينة والاستقرار النفسي لصاحبه، ويساهم في استقامة السلوك، والمداومة على الأعمال الصالحة.

أشار جمعة، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.