شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وقائية بالتزامن مع فتح مشروع «علاج الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، أنه في اطار استراتيجية تكامل الخدمة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي، تزامنا مع فتح باب التقديم في مشروع العلاج، تضاعف لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية الخدمة وفق جدول زمني منضبط، بالتزامن مع حضور الزملاء للنقابة للاشتراك، حتى يتسنى لهم الاطمئنان على أنفسهم وهم متواجدون بالنقابة، من خلال التالي:

١- توفير خدمة «١٠٠ مليون صحة» يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، التي يقوم فيها فريق طبي من وزارة الصحة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط والسمنة، لما لها من أثر على الصحة العامة ووظائف الكلى.

٢- توفير فريق طبي من برنامج «صحة المرأة» يومي الاثنين والخميس، للكشف المبكر على سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات وأسرهن.

٣- توفير مصل «فاكسيرا» للأنفلونزا الموسمية الرباعية، لمن يحتاجه، مع إمكانية الحصول عليه لأفراد الأسرة.

٤- توفير كمامات جراحية وكحول ومطهر أسطح من الإنتاج الحربي، استمرارا لاستراتيجية ضمان جودة المنتج لتحقيق الوقاية، حيث تم التفاوض للحصول على أسعار مخفضة للزملاء خلال الفترة الماضية.

٥- للتذكرة، فإن قيمة الاشتراك السنوي في مشروع العلاج ١٨٠ جنيها فقط، يضاف لكل فرد ٥ جنيهات كارنيه و٢٥ جنيها رسوما إدارية للأسرة بأكملها، ومن سبق اشتراكه ليس في حاجة لأوراق، فقط يحضر لإنهاء إجراءات الاشتراك.