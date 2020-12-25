شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب في خط غاز بالبحيرة.. و«الصحة» ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن رفع درجة الاستعداد في مستشفى الدلنجات المركزي وإيتاى البارود المركزي، واستدعاء الفرق الطبية الطائرة تحسبًا لزيادة حالات الاختناق نتيجة تسرب غاز من ماسورة غاز في قرية أبومسعود في مركز الدلنجات.

كانت مستشفى الدلنجات المركزى استقبلت «أميرة .و» 30 سنة، مقيمة بقرية أبومسعود، مصابة باختناق نتيجة تسرب من خط غاز، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة.