شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. وصول 3 زرافات لحديقة الحيوان بقيمة 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 18، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 18 إلى 24 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وألقى الإنفوجراف الضوء، على الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للرى الحديث، والمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الانفوجراف على لقاء السيد القصير وزير الزراعة مع فريق تحديث منظومة الرى بالوزارة لمتابعة سير العمل فى المنظومة، حيث شارك فى جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الرى بوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، حيث أكد الوزير على ضرورة الاسراع فى تنفيذ المنظومة، والتوسع فى توعية المزارعين بأهميتها.

وخلال هذا الاسبوع أيضا تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للوقوف على عمليات التطوير الذى تشهده المحطة ورفع كفاءتها ايضا والاطمئنان على البرامج التى تستهدف الرعاية والتربية، كما تفقد اقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير اقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التى تشهد تغيرات مناخية متقلبة.

وأعلن وزير الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشى فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، كما شدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل.

وأعلنت الوزارة الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة الاردن الشقيقة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، وذلك بعد توقف دام لسنوات، كما تم الإعلان عن ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة و45 طن مسحوق بروتين وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وذلك ضمن توجيهات وزير الزراعة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث جاءت الحملة بالتنسيق بين كل من: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة.

وقام وفد من وزارة الزراعة بزيارة تفقدية الى محافظة كفر الشيخ، حيث زار مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالادارات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الاسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على ارض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.

واعلنت الوزارة تطبيق تجربة الزراعة على مصاطب فى محافظتى الفيوم والدقهلية الامر الذى يسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوى المستخدمة فى زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصى بها ،وتوفير مياه الرى بحوالى 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة فى حالة الزراعة العادية ،وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، كذلك تم الانتهاء من تحويل 5400 فدان، بمحافظة دمياط من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وذلك على نفقة المزارعين وذلك بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للرى الحديث فى تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوى والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقى والحدود.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة 3 زرافات جديدة، حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرافات من جنوب إفريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان، حيث تقدر قيمة الزرافات الجديدة بحوالى 2 مليون دولار أمريكي، كما أكدت الوزارة عدم صحة الخبر الذى تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادى الجديد، لافتة الى ان المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية والتى يجعلها تتسم بالبعد الوقائى عن بقية محافظات مصر وان الخبر عار تماما عن الصحة.