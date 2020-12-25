شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة لغلق المقاهى المخالفة لقرارات منع الشيشة ونسبة الإشغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة لضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وفى إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافه الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع قسم شرطه الدقى وتحت إشراف اللواء أيمن عقل، مدير شرطه المرافق واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بعمل حمله مكبره لضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة.

وتضمنت الحملة ضبط الكافيهات المتجاوزة عن نسبة الاشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام والمقلقة للراحة، وأسفرت الحملة عن التعامل مع 8 كافيهات ورفع 100 كرسى متنوع و6استاند حديد و 2 سماعة و7 ثلاجات و 62 شيشه و9 ترابيزه وعدد 10 موازين من الباعه الجائلين، وتم ايداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى وتم ايداع جميع المحتويات فى مخازن الحي.