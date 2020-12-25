الرئيس السيسى يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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