شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمحافظة مطروح بعنوان "الإيمان باليوم الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من محافظة مطروح، والمقرر لها أن تكون تحت عنوان "الإيمان باليوم الآخر وأثره فى السلوك وعمارة الكون"، بحضور الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى، الذى يزور مصر حاليا، بالإضافة إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأعضاء الوفد والأئمة السودانيين، وبعد أداء صلاة الجمعة، يجرى الوفد بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف زيارة لمدينة العلمين الجديدة للتعرف عليها.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم فى المساجد تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره فى السلوك"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة بألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة أنها على ثقة فى سعة أفقه الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 60 مسجدًا، فى 16 محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، (656) مسجدًا حتى الآن.