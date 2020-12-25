شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تبادل الخبرات فى مجال الجاليات والهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هان موريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات فى مجال الهجرة والجاليات، وفى مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندي، وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا خاصة أنها تحتضن جالية مصرية مؤثرة فى المجتمع الهولندي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزيرة الهجرة استعرضت مع السفير جهود الوزارة فى عدة ملفات، من أهمها ربط الخبراء والعلماء بوطنهم والاستفادة من خبراتهم من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وكذلك تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، مبادرة إحياء الجذور "نوستوس" التى نفذتها الوزارة للجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية التى كانت تعيش فى مصر بالماضى أو مازالت تعيش بها، لافتة إلى أن ذلك جاء إيمانا من الوزارة بضرورة تسليط الضوء على دور الجاليات الأجنبية داخل المجتمع المصرى كأداة من أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، فضلا عن إشارتها إلى مبادرة "مصر بداية الطريق" والتى تستهدف العرب والآسيويين الذين درسوا فى مصر والآن اعتلوا أعلى المراكز والمناصب حول العالم.

وتطرقت الوزيرة فى حديثها إلى الجهود الحثيثة للوزارة فى رعاية المصريين بالخارج وربط الشباب منهم بوطنهم الأم انطلاقًا من الإيمان بدورهم الخارجى تجاهه وسط كافة التحديات المختلفة سواء أبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين المصريين أو الشباب المصريين الدارسين بالخارج، وما يتضمنه ذلك زيارة المعالم التاريخية والسياحية لمصر، والتعرف على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، وإجراء لقاءات مع المسئولين والمؤسسات الحكومية، وكذلك حضورهم دورات فى الأمن القومى لتصحيح أى مفاهيم أو أفكار زائفة قد يتعرضون لها بالخارج وتحصينهم ضد الاستقطاب الفكري، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة ومواجهة حرب طمس الهوية العربية والمصرية من خلال إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" التى حظيت برعاية رئيس الجمهورية.

وأعرب السفير الهولندى هان موريتس عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا ضرورة التقريب بين الشعبين الهولندى والمصري، موضحًا أنه منذ تسلمه مهام منصبه بالقاهرة وهو يحرص على الاطلاع على كافة المشروعات الجارية فى مصر وعلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف الملفات والأصعدة.

وفى ختام اللقاء، رحب موريتس بتبادل الخبرات والتجارب مع الوزارة فى ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو غير الشرعية- والجاليات، مؤكدا أن هذا التعاون سيجنى الجانبان ثماره فى المستقبل.