شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف عن اقتراب كويكبات من الأرض قبل نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه خلال الفترة القليلة المتبقية من هذا العام سوف يشهد الفلكيون حول العالم رصد لبعض الكويكبات التى تقترب من الأرض خلال الفترة (25-30 ديسمبر 2020م)، والتى هى على مسافات كبيرة من كوكب الأرض، حيث أن أقربهم سوف يكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر ولا تمثل أى تهديد ولاتوجد أى فرص للتصادم أو الارتطام كما تشيع بعض المواقع.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إن من أهم هذه الكويكبات الكويكب ((501647) 2014 SD224) والذى تم اكتشافه فى 22 سبتمبر 2014 بواسطة نظام رصد (Pan-STARRS1) الموجود بمرصد (Haleakala) فى هاواوى ويبلغ قطره حوالى 150 مترًا وتم رصده على مدى الستة سنوات الماضية حيث اصبح مداره معروفا تماما ويدور فى مدار بيضاوى حول الشمس ويكمل دورته حول الشمس فى 353.15 يوم.

وسيكون الكويكب فى أقرب نقطة من الأرض اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020م الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش وعلى مسافة 0.02 وحدة فلكية حوالى 3 مليون كم وهى تعتبر مسافة آمنة، ولن يزيد لمعانه على لمعان بلوتو.

وأضاف الدكتور أشرف شاكر، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد، بانه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء فى مرصد القطامية الفلكى او فى مقر المعهد الرئيسى بحلوان.

و يدعو جميع المواطنين الذين لديهم أى تساؤلات أو استفسارات عن اى ظاهرة طبيعية (فلكية او جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح اى معلومة أو الإجابة عن أى تساؤل.