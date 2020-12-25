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خروج قطار ركاب الأقصر - الإسكندرية عن القضبان فى قنا دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت حركة القطارات بقنا، صباح اليوم الجمعة، نتيجة خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الإسكندرية، عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب قنا، متجه إلى الإسكندرية دون وقوع إصابات.

وقال محمد موسي، رئيس مدينة قفط، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن حركة القطارات توقفت نتيجة خروج عربتي قطار خلف الجرار عن القضبان قبل دخول محطة قفط للقطار 157 ركاب المتجه إلي الإسكندرية، وتوفير83 سيارة ركاب لنقلهم إلي المحافظات والمناطق الأخرى، وجارى التعامل مع العربيتين عن طريق الونش، تم تحرير محضر بالواقعة ولم يسفر الحادث عن أى إصابات. 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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