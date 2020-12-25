شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار ركاب الأقصر - الإسكندرية عن القضبان فى قنا دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت حركة القطارات بقنا، صباح اليوم الجمعة، نتيجة خروج قطار ركاب 157 الأقصر _الإسكندرية، عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد خروج عربة قطار عن القضبان، قبل دخول محطة قفط جنوب قنا، متجه إلى الإسكندرية دون وقوع إصابات.