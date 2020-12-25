شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أيمن حسام الدين رئيسا لجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبوُلى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أيمن حسام الدين رئيسا لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعدما تولى القائم بأعمال رئيس الجهاز لعده أشهر ووضع استراتيجية للنهوض بالجهاز خلال الفتره المقبلة فى إطار توجهات الدولة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الأضرار بحقوق المستهلك.

يذكر أن أيمن حسام الدين شغل منصب مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وقام بإعداد استراتيجية لأحكام الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالسلع الغذائية وغير الغذائية وأسند اليه العديد من الملفات ،كما قام بالإشراف على المبادرات التى أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمعارض تخفيضات السلع "معرض أهلا رمضان - أهلا مدارس" من أجل توفير وطرح منتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية .

كما نجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين فى توفير كافة السلع الغذائية طوال جائحة كورونا بكميات كبيرة دون ارتفاع الأسعار، وأيضا تأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات بسبب نقص السلع وزيادة أسعارها.