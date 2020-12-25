الجريمة في 24 ساعة.. تفاصيل تعذيب سيدة وقص شعرها ولغز سقوط عصابة الآثار المقلدة بالحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين عرض سيدة للتعذيب، واتهامها لابنها وشقيقها بالوقوف وراء الواقعة، سقوط عصابة بيع الآثار المقلدة، ومصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية بمنيا القمح، واختناق 7 أشخاص في حريق، و

- الصور الأولى لموقع تعرض سيدة للتعذيب وقص شعرها في طنطا

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لموقع تعرض سيدة للتعذيب، واتهامها لابنها وشقيقها بالوقوف وراء الواقعة.

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- بدأت بمنشور وانتهت بالرصاص.. رحلة سقوط عصابة بيع الآثار المقلدة في الحي الراقي

ضربة أمنية موجعة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي تخصص فى ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت.

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- عقب تبادل لإطلاق النار.. الأمن يُسقط أخطر تشكيل عصابي لترويج الآثار المقلدة

نجح قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت عقب تبادل لإطلاق النيران وإصابة أحد المتهمين.

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- الداخلية: مصرع إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مداهمة أمنية بمنيا القمح

أعلنت وزارة الداخلية مقتل إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية.

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- مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تماثيل أثرية مزيفة بعد مشاجرة بينهم بمنطقة مصر الجديدة

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- بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة شمالي قنا

أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة بمركز أبوتشت شمالي قنا، بسبب السرعة المفرطة.

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- تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية، القبض على القائمين على مصحة علاج الإدمان بحي العجمي، وذلك تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة.

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- بعد تبادل لإطلاق النار.. مصرع زعيم تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في أسيوط

لقي عنصر إجرامي متهم في واقعة سرقة بالإكراه ومقتل مواطن مصرعه خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حال ضبطه بأسيوط والبحث عن اثنين آخرين.

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- اختناق 7 أشخاص في حريق منزل بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص، بالاختناق، إثر نشوب حريق بمنزل مجاور للجمعية الزراعية بقرية منية المرشد، التابعة لمطوبس في كفر الشيخ.

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